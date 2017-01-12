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НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ГРИП В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП

В АТО стверджують, що УПЦ МП привітала терористів з Різдвом

18:16, сьогодні 1239 Читать новость на русском
Терористи вірять в Бога, але вбивають українців
Терористи вірять в Бога, але вбивають українців / Соцмережі

Українська православна церква московського патріархату привітала обидві сторони конфлікту на Донбасі, а опісля відправилась до українських воїнів у зону АТО.

Таку заяву на своїй сторінці у Facebook зробив капеллан ЗСУ Костянтин Холодов.

УПЦ МП привітало з Різдвом Христовим усіх військових – увага! – по обидві сторони конфлікту. Знаючи їхню скотинну природу та нахабство, зовсім не дивуюсь, що після цього привітання їхні "капелани" вирушають по нашим підрозділам з поздоровленнями. Але я дивуюсь іншому. Як таке можуть допустити командири, які втратили своїх солдатів на полі бою від рук оцих розбійників? Це сюрреалізм. І біда в тому, що я знаю автора цієї авантюри. Дуже хочу аби СБУ, МО і ГШ не допустили цього знущання. Прошу поширення,
– зазначив він.

Холодов також навів приклад, коли візит священика УПЦ МП на позиції українських військових призвів до швидкого прицільної обстрілу з боку противника.

УПЦ МП, АТО

Зауважимо, що у коментарі російській інформагенції "РИА Новости" керівник прес-служби церки Василь Анісімов справді заявив, що капелани УПЦ МП упродовж 10-13 січня здійснять поїздку в зону бойових дій в Донбасі, щоб привітати з Різдвом військових по обидві сторони конфлікт та мирних жителів.

"Наш військовий відділ опікується всіма. Наші парафії перебувають по обидва боки конфлікту. Священнослужителі привітають усіх військових, а також мирних жителів", – підкреслив представник УПЦ МП.

Крім того, на сайті організації також оприлюднено інформацію про майбутній візит.

Зазначається, що очолив поїздку митрополит Білоцерківський і Богуславський Августин, а участь у ній також беруть студенти Київських духовних шкіл.

УПЦ МП, Донбас

Церковнослужителі планують відвідати Святогірську лавру, Святогірськ, Слов'янськ, Краматорськ, Бахмут, Новоселівку, Авдіївку, Курахово, Мар'їнку, Красногорськ і Дніпро.

УПЦ МП, Донбас

Також представники церкви планують жити у військових частинах і хочуть відвідати штаб АТО у Краматорську.

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Теги: Україна Війна на Донбасі АТО Політика релігія УПЦ МП Скандал
Джерело: 24 Канал
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