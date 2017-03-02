В Авдіївці біля школи розірвався снаряд

Під час обстрілу Авдіївки 2 березня один із снарядів упав біля школи.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський.

Він зазначив, що осколки побили вікна і фасад.

Ще один снаряд розірвався біля дитячого садочка. Осколки понищили вікна і стіни.

Снарядами пошкоджено також будинки на вул Воробйова, Комунальній та ще один будинок на вул. Гагаріна. Окупанти також обстріляли і приватний сектор. Але даних про ймовірні пошкодження у цьому районі міста у нас ще немає,

– написав Жебрівський.

Він додав, що станом на 20:00 тривали обстріли промзони та інших околиць міста.

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