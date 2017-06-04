В Авдіївці назріває надзвичайна ситуація

Не пропусти жодної новини – підписуйся на новий сервіс від 24 каналу
Що це таке?
Оперативно про найголовніше – сервіс «Важливо!» від 24 каналу
Що це таке?
Дізнавайся першим про найголовніше
Що це таке?
Миттєві повідомлення про головні новини світу
Що це таке?
Будь у курсі подій країни та світу – підписуйся на сервіс «Важливо!»
Що це таке?
Читай найголовніші новини світу у Viber
Що це таке?
24 канал тепер у Viber. Підписуйся на наш паблік-акаунт!
Що це таке?
Оперативно про найголовніше – чат 24 каналу у Viber
Що це таке?
Усі новини завжди під рукою. Чат 24 каналу у Viber
Що це таке?
Зручна доставка новин у Viber
Що це таке?
Читай новини від 24 каналу у Viber
Що це таке?
Лаконічно та оперативно – новини 24 каналу у Viber
Що це таке?
Найголовніші новини у твоєму Мессенджері. Приєднуйся!
Що це таке?
Зручна доставка новин від бота 24 каналу
Що це таке?
«Привіт! Для тебе є новина». Бот 24 каналу у Мессенджері
Що це таке?
Твоє питання – наша новина. Бот 24 каналу
Що це таке?
Випробуй можливості новинного бота 24 каналу
Що це таке?
Чи є новини, про які він не знає? Бот від 24 каналу
Що це таке?
Найголовніші новини у твоєму Мессенджері. Приєднуйся!
Що це таке?
Зручна доставка новин від бота 24 каналу
Що це таке?
«Привіт! Для тебе є новина». Бот 24 каналу у Мессенджері
Що це таке?
Твоє питання – наша новина. Бот 24 каналу
Що це таке?
Випробуй можливості новинного бота 24 каналу
Що це таке?
Чи є новини, про які він не знає? Бот від 24 каналу
Що це таке?
5 червня Авдіївка може залишитись без води.
Про це повідомили у прес-службі Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України.
У міністерстві нагадали, що через обстріли 1 червня було ушкоджено трубопровод та лінію електропередач, що призвело до зупинки Донецької фільтрувальної станції. Внаслідок цього Авдіївка залишилося без водопостачання.
Наразі резервуар з водою для потреб міста фактично вичерпаний, поки що відсутня можливість його наповнити,
– додали урядовці.
У МТОТ додали, що проводить консультації з гуманітарними організаціями та місцевою владою, аби без перешкод можна було доправляти воду.
Читайте також: Бойовики обстріляли Авдіївку: є поранені серед цивільних
При цьому у міністерстві зазначили, що наразі немає можливості провести ремонтні роботи в Авдіївці, оскільки працювати у районі неможливо без попереднього узгодження з російською стороною.
Станом на 11:00 4 червня відповідна заявка не була узгоджена російською стороною у Спільному центрі з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін,
– додали у МТОТ.