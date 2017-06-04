В Авдіївці назріває надзвичайна ситуація

5 червня Авдіївка може залишитись без води.

Про це повідомили у прес-службі Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України.

У міністерстві нагадали, що через обстріли 1 червня було ушкоджено трубопровод та лінію електропередач, що призвело до зупинки Донецької фільтрувальної станції. Внаслідок цього Авдіївка залишилося без водопостачання.

Наразі резервуар з водою для потреб міста фактично вичерпаний, поки що відсутня можливість його наповнити,

– додали урядовці.

У МТОТ додали, що проводить консультації з гуманітарними організаціями та місцевою владою, аби без перешкод можна було доправляти воду.

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При цьому у міністерстві зазначили, що наразі немає можливості провести ремонтні роботи в Авдіївці, оскільки працювати у районі неможливо без попереднього узгодження з російською стороною.

Станом на 11:00 4 червня відповідна заявка не була узгоджена російською стороною у Спільному центрі з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін,

– додали у МТОТ.