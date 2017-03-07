В Авдіївці відновили електропостачання

Сьогодні, 7 березня, у прифронтовій Авдіївці знову з'явилося світло.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив керівник Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський.
Щойно в Авдіївці відновили лінію елекропостачання. Доповів про це Президенту України. Струм подали на місто і на коксохім. Завтра зранку будемо підключати до електропостачання Донецьку фільтрувальну станцію. На сьогодні вода у міських резервуарах ще є і місто воду отримує,
– написав він.
Водночас Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України в своєму Twitter повідомило, що це стало можливим завдяки "режиму тиші".
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