В Авдіївці відновили електропостачання

Сьогодні, 7 березня, у прифронтовій Авдіївці знову з'явилося світло.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив керівник Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський.

Щойно в Авдіївці відновили лінію елекропостачання. Доповів про це Президенту України. Струм подали на місто і на коксохім. Завтра зранку будемо підключати до електропостачання Донецьку фільтрувальну станцію. На сьогодні вода у міських резервуарах ще є і місто воду отримує,

– написав він.

Водночас Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України в своєму Twitter повідомило, що це стало можливим завдяки "режиму тиші".

Завдяки "режиму тиші" енергетикам вдалось провести відновлювальні роботи з обох боків від лінії зіткнення. В #Авдіївці з'являється світло! — МТОТ (@mtot_gov_ua) 7 березня 2017 р.

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