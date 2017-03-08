В Авдіївці відновлять водопостачання

Донецьку фільтрувальну станцію підключили до електропостачання.
Про це у Facebook написав глава Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський.
Через годину-півтори вода піде у міські резервуари та заповнить мережі Авдіївки,
– додав він.
За словами Жебрівського, вранці 8 березня працівники станції у супроводі вибухотехніків та представників СЦКК і ОБСЄ зайшли на ДФС, провели усі необхідні роботи з підключення і запустили станцію в роботу.
Ремонтникам КП "Вода Донбасу" поки що не дали можливості оглянути пошкоджені ділянки водогону до Авдіївки. На деяких ділянках водогону, унаслідок обстрілів, є пошкодження труби,
– зазначив він.
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