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НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ГРИП В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП

В Авдіївці журналісти потрапили під обстріл бойовиків

22:28, сьогодні 105 Читать новость на русском
Військові відбили атаку терористів
Військові відбили атаку терористів / 5 канал

19 січня під Авдіївкою бойовики накрили обстрілами позиції українських військових. Під обстріл також потрапили журналісти.

Через атаку терористів військовим довелося евакуювати журналістів 5 каналу, ризикуючи життям, повідомляється на сайті видання.

Зазначається, що бойовики обстрілювали позиції сил АТО з гранатометів, через що військовим довелося відкрити вогонь у відповідь.

За словами бійців, вогнем у відповідь вони також намагаються завадити диверсантам бойовиків підійти близько до їхніх позицій.

Військові розповіли, що з кожною новою атакою бойовики застосовують зброю більшого калібру і що зараз на позиціях противника перебуває терористичний батальйон "Спарта".

Нагадаємо, 19 січня відбувся бій поблизу Авдіївської промзони. Ще з обіду бойовики почали обстрілювати позиції українських військових.

Теги: Україна Війна на Донбасі АТО журналісти
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