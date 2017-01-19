В Авдіївці журналісти потрапили під обстріл бойовиків

19 січня під Авдіївкою бойовики накрили обстрілами позиції українських військових. Під обстріл також потрапили журналісти.

Через атаку терористів військовим довелося евакуювати журналістів 5 каналу, ризикуючи життям, повідомляється на сайті видання.

Зазначається, що бойовики обстрілювали позиції сил АТО з гранатометів, через що військовим довелося відкрити вогонь у відповідь.

За словами бійців, вогнем у відповідь вони також намагаються завадити диверсантам бойовиків підійти близько до їхніх позицій.

Військові розповіли, що з кожною новою атакою бойовики застосовують зброю більшого калібру і що зараз на позиціях противника перебуває терористичний батальйон "Спарта".

Нагадаємо, 19 січня відбувся бій поблизу Авдіївської промзони. Ще з обіду бойовики почали обстрілювати позиції українських військових.