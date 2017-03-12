В Авдіївці знову загострення: бойовики вже кілька годин гатять із "Градів"

У неділю ввечері, 12 березня, російсько-терористичні війська знову почали обстрілювати Авдіївку.
Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.
"Близько 19-ї години російські окупанти розпочали обстріл позицій українських військових у районі населеного пункту Авдіївка із застосуванням реактивних установок залпового вогню БМ-21 "Град", – мовиться у повідомленні.
За даними штабу АТО, станом на 21:15 було випущено більше 10 ракет в напрямку позицій підрозділів ЗСУ.
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