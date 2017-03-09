В Австралії озеро стало рожевим: неймовірне видовище

Під впливом сонячного світла, високих температур і низького рівня опадів вода в озері Мельбурна порожевіла.

Про це повідомляє ВВС.

За словами фахівців, водорості, що ростуть на дні озера, за такої погоди виробляють червоні пігменти. Зокрема, рожевий колір воді надає нешкідлива одноклітинна водорость під назвою Dunalliela.

Вона є повністю натуральним продуктом. Багато хто говорить нам, що це схоже на промислову аварію або рожеву фарбу,

– зазначив експерт

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