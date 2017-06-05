В Австралії помер найстаріший лінивець на Землі: фото

Середня тривалість життя лінивця в диких умовах становить приблизно 10-12 років.

В Австралії в зоопарку Аделаїди помер найстаріший лінивець Міс Сі. Про це пише Daily Mail. Зазначається, що вона прожила 43 роки – термін, який в чотири рази більше, ніж треба для цього виду тварин.

Середня тривалість життя лінивця в диких умовах становить приблизно 10-12 років, так що Міс Сі стала феноменом свого роду,

– розповів доктор Філ Ейнслі, один з кураторів зоопарку.

Читайте також: Режисер "Чудо-жінки" заговорила про зйомки нової частини