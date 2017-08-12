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В Австрії кіт врятував від смерті мешканців багатоквартирного будинку

19:14, сьогодні 520 Читать новость на русском
Кіт врятував людей
Кіт врятував людей / Pexels

Домашня тварина вчасно попередила своїх господарів про пожежу, чим врятувала багато людей від смерті.

Про це повідомило "ТСН".

Подія сталася в австрійському місті Клайн-Санкт-Пауль. Кіт серед ночі почав дивно та неспокійно себе вести. Господарка домашньої тварини прокинулась від незрозумілих звуків та відчула запах диму. За лічені хвилини жінка розбудили інших мешканців дому. Всі жильці вчасно евакуювались з помешкання.

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Відомо, що пожежа була не випадковою. Зловмисник навмисно підпалив багатоквартирний будинок вночі 12 серпня. Вогонь спалахнув у підвалі, а згодом поширився на житлові поверхи.

Рятувальники, які працювали на місці пожежі, загасили полум'я. Вогонь не встиг нашкодити майну.

Теги: Австрія Пожежа світ тварин
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