В Австрії сьогодні достроково обирають парламент: прогнози

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В Австрії розпочалися дострокові вибори у парламент, поки лідером є партія міністра закордонних справ "Австрійська народна партія".
Про це інформує DW.
Виборчі дільниці відкрилися о шостій ранку за місцевим часом. А підрахунок голосів будуть проводити о 17:00. За інформацією видання, понад шість мільйонів австрійців мають право голосу.
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За друге місце у парламенті борються ультраправа "Партія свободи" та партія соціал-демократів.
Дані екзит-полів очікуються одразу після закриття дільниць. Офіційні результати опублікують не раніше четверга, 19 жовтня, повідомляє агенція dpa.
Нагадаємо, вибори проводять достроково, бо у травні розпалась урядова коаліція соціал-демократів та "Австрійської народної партії".