В Австрії відбулися вибори: стало відомо, хто здобуває перемогу

На загальних виборах в Австрії найімовірніше перемогу здобуде Австрійська народна партія.

Про це повідомляє ВВС.

Очолює партію 31-річний Себастьян Курц, який може стати наймолодшим лідером у Європі.

Згідно з очікуваннями, на виборах Австрійська народна партія має здобути 30,2% голосів. Друге місце пророкують "Австрійській Партії Свободи" (АПС), яка ішла на вибори під антиіммігрантськими гаслами, – 26,8%. Соціал-демократам прогнозують 26,3% голосів.

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Видання зазначає, що для самостійного формування більшості, Австрійській народній партії бракує місць у парламенті, тож вона може намагатися укласти угоду із "Австрійською Партією Свободи".