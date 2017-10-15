В Австрії відбулися вибори: стало відомо, хто здобуває перемогу
21:41, сьогодні 250 Читать новость на русском
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На загальних виборах в Австрії найімовірніше перемогу здобуде Австрійська народна партія.
Про це повідомляє ВВС.
Очолює партію 31-річний Себастьян Курц, який може стати наймолодшим лідером у Європі.
Згідно з очікуваннями, на виборах Австрійська народна партія має здобути 30,2% голосів. Друге місце пророкують "Австрійській Партії Свободи" (АПС), яка ішла на вибори під антиіммігрантськими гаслами, – 26,8%. Соціал-демократам прогнозують 26,3% голосів.
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Видання зазначає, що для самостійного формування більшості, Австрійській народній партії бракує місць у парламенті, тож вона може намагатися укласти угоду із "Австрійською Партією Свободи".
Джерело: 24 Канал
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