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В Австрії заарештували двійника Гітлера

08:31, сьогодні 980 Читать новость на русском
Двійник ГІтлера
Двійник ГІтлера / bbc.com

В Австрії поліція затримала двійника Адольфа Гітлера. Його звинувачують в звеличенні нацистської епохи.

Як пише BBC, 25-річний чоловік називає себе Гаральд Гітлер. Він має косий проділ на волосі і впізнавані вуса нацистського лідера.

Його помітили тоді, коли він робив фото навпроти будинку в Браунау-на-Інні, де народився Гітлер.

В поліції також повідомили, що двійник нещодавно переїхав до міста біля НІмеччини. Також поліція вважає, що його дії не були мистецьким актом та "молодий чоловік точно знав, що він робить".

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Зазначимо, що звеличування нацистської епохи в Австрії є злочином.

Теги: Політика Австрія
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