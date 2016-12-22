В Берліні вимагали відставки Ангели Меркель

Поки берлінська поліція шукає терориста, місцеві жителі вимагають відставки уряду.

Напередодні ввечері, 21 грудня, в центрі Берліна зібралось одразу два мітинги. Люди вимагали відставки німецького уряду та канцлера Ангели Меркель. Саме її активісти звинуватили в міграційній кризі, яка, на їхню думку, стала причиною теракту в Берліні.

BREAKING: Anti-refugee protest held near site of Berlin terror attack https://t.co/StKKpq6ssA pic.twitter.com/8n28sSZLYV — Daily Express (@Daily_Express) 21 декабря 2016 г.

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Нагадаємо, в понеділок, 19 грудня, вантажівка врізалась в натовп людей на берлінському різдвяному ярмарку. 12 осіб загинуло і ще більше півсотні були поранені. В теракті підозрюють вихідця з Тунісу Аніса Амрі. За інформацію, яка допоможе його впіймати, німецька влада пообіцяла сто тисяч євро.