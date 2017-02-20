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В Білому домі заявили, що про зв'язки з РФ нічого не знають

23:39, 19 лютого 279 Читать новость на русском
Білий дім
Білий дім / ukr.media

Білий дім цілковито відхрестився від зв'язків з Росією. Мовляв, якщо вони й були, то це точно відбувалось без згоди та відома вповноважених осіб.

Глава апарату Білого дому Райнс Прібус, коментуючи інформацію джерел агентства Reuters і газети New York Times про те, що працівники передвиборного штабу Дональда Трампа неодноразово контактували з російськими спецслужбами, заявив, що про подібні випадки йому невідомо. Про це пише BBC.

Ми не знаємо ні про які контакти з російськими агентами,
– заявив глава апарату в ефірі програми Meet the Press на телеканалі NBC.

Говорячи про Майкла Флінна, колишнього радника з нацбезпеки, який був змушений покинути свій пост через таємні зв'язки з РФ, Прібус заявив, що Флінн приховував інформацію про свої контакти з російською стороною від керівництва.

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Прібус також прокоментував статтю в New York Times від 14 лютого, в якій джерела в спецслужбах розповіли, що розслідування контактів з російською розвідкою стосується не тільки Флінна, але і інших, в основному неназваних фігур з оточення Трампа. У суботу джерела агентства Reuters підтвердили цю інформацію.

По-перше: відповідь – ні, і нам невідомо нічого ні про які контакти з російськими агентами. І, до речі, про цю статтю в New York Times. Ми днями обговорювали цю історію, про те, що під час нашої кампанії були постійні контакти з російськими шпигунами. Я говорив з вищими чинами розвідки, і вони запевнили мене, що ця стаття – величезне перебільшення і абсолютна неправда,
– сказав Прібус.

За даними New York Times, американська розвідка перехопила розмови представників штабу республіканця з високопоставленими представниками російської розвідки і російськими чиновниками, які вони вели в 2016 році. До того ж, контакти нібито були перехоплені приблизно в той час, коли розвідка збирала докази причетності російських хакерів до злому серверів Демократичної партії США.

Дональд Трамп назвав ці публікації нонсенсом і спробою виправдати численні помилки, допущені Хілларі Клінтон в ході виборчої кампанії. У Службі зовнішньої розвідки Росії заявили, що не мають наміру коментувати "бездоказові твердження ЗМІ".

Теги: США Дональд Трамп
Новини за 19 лютого
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