В білоруському МЗС пояснили причину затримання Жадана

У міністерстві закордонних справ Білорусі інцидент із затриманням українського письменника Сергія Жадана назвали "непорозумінням".

Про це повідомив сам письменник в ефірі одного з українських телеканалів.

За його словами, представники МЗС заявили про скасування заборони в’їзду до Білорусі тоді, коли Жадан уже повертався в Україну. Письменник підкреслив, що сама заборона стала для нього несподіванкою.

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За даними правоохоронців, я був в списках з 2015 року. Потім мене зі списків виключили, а потім знову додали. Для мене це все безглуздо. Про який тероризм може йти мова? Це якась маячня. До нього відношення я маю хіба що через те, що його засуджую,

– заявив письменник.

Він також нагадав, що ще літом 2016 року він приїздив до Білорусі і ні про яку заборону мова взагалі не йшла. Вже в травні Жадан та гурт "Собаки в космосі" планують черговий концерт у Білорусі.

Але спочатку перевіримо, чи нікого немає в цих списках. Адже провести ще одну ніч у в'язниці нікому не хочеться,

– додав він.

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Нагадаємо, 11 лютого у Мінську затримали відомого українського письменника Сергія Жадана. За словами митця, йому ще 2015-го заборонено в'їзд на територію РФ через підозру у тероризмі, а оскільки Білорусь та Казахстан перебувають із РФ в одній візовій зоні, то заборона автоматично переходить і до цих країн.



У зв'язку з цим посольство України в Білорусі надіслало ноту до МЗС країни з тим, щоб отримати офіційну відповідь про причини такого кроку. Крім того, МЗС України викликало "на килим" посла Білорусі Ігоря Сокола.



Опісля стало відомо, що Білорусь усе ж анулювала заборону.