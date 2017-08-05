В Британії вручили нагороду "Кіт року": нею стала кішка, яка допомогла власниці подолати рак

Британська благодійна організація Cats Protection вручила свою щорічну нагороду "Кішка року".

Цьогоріч нагороду отримала кішка Джині, яка допомогла своїй 12-річній господині Іві перемогти рак. На конкурс її висунула сама власниця.

Читайте також: Малюки під водою: в Одесі влаштували оригінальну фотосесію

У березні 2016 року дівчинці діагностували рак кісток і прописали кілька курсів хіміотерапії. За її словами, підтримка улюбленої кішки допомогла їй пережити важке та болісне лікування.

"Джині - мій найкращий друг. Вона завжди поруч, коли потрібна мені", – розповіла Іві.