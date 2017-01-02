В Британії з’явиться восковий Трамп

У лондонській майстерні музею воскових фігур завершують роботи над восковою копією Трампа.

Дональд Трамп вже зовісм скоро з'явиться у чотирьох філіях музею мадам Тюссо. Фігуру наступного президента США встановлять до 20 січня – дня його інавгурації.

Над обличчям мільярдера працює один із провідних спеціалістів музею, Веріті Телбот. Щоб копія здавалася якомога реальнішою, майстриня малює на обличчі навіть ледь помітні капіляри.

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А щоб вийшла знаменита шевелюра Трампа – волосся у віск теж вживлюють ретельно.

Копію президента США зможуть побачити відвідувачі музею мадам Тюссо у Лондоні, Вашингтоні, Нью-Йорку та Орландо.