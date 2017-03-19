В Брюсселі попередили про "червону лінію", яка остаточно закриє Туреччині шлях у ЄС

Голова Європейської комісії Жан-Клод Юнкер застеріг, що у разі відновлення Туреччиною смертної кари її шлях у ЄС буде закритий.

Про це він заявив в інтерв'ю німецькому виданню Bild.

Якщо смертна кара буде знову введена в Туреччині, це спричинить за собою припинення переговорів,

– наголосив Жан-Клод Юнкер.

Глава Єврокомісії попередив про "червону лінію" для турецької влади.

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Раніше стало відомо, що в Туреччині можуть відносити смертну кару. Президент країни Реджеп Тайіп Ердоган попередив про те, що парламент може схвалити відновлення смертної кари після референдуму про розширення його президентських повноважень, який запланований на 16 квітня.