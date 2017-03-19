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В Брюсселі попередили про "червону лінію", яка остаточно закриє Туреччині шлях у ЄС

20:56, сьогодні 28
Туреччина назавжди може розпрощатись з європейським майбутнім
Туреччина назавжди може розпрощатись з європейським майбутнім / Getty images

Голова Європейської комісії Жан-Клод Юнкер застеріг, що у разі відновлення Туреччиною смертної кари її шлях у ЄС буде закритий.

Про це він заявив в інтерв'ю німецькому виданню Bild.

Якщо смертна кара буде знову введена в Туреччині, це спричинить за собою припинення переговорів,
– наголосив Жан-Клод Юнкер.

Глава Єврокомісії попередив про "червону лінію" для турецької влади.

Читайте також: ЄС припиняє фінансувати євроінтеграцію Туреччини

Раніше стало відомо, що в Туреччині можуть відносити смертну кару. Президент країни Реджеп Тайіп Ердоган попередив про те, що парламент може схвалити відновлення смертної кари після референдуму про розширення його президентських повноважень, який запланований на 16 квітня.

Теги: Україна Політика Туреччина Євросоюз Жан-Клод Юнкер
Джерело: 24 Канал
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