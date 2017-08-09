В будинку екс-керівника штабу Трампа провели обшук агенти ФБР

Федеральна служба безпеки США без попередження провела обшук в помешканні колишнього керівника виборчого штабу кандидата в президенти Дональда Трампа Пола Манафорта.

Обшуки провели 26 липня в рамках спецрозслідування про втручання Росії у вибори США у 2016-му році.

Про це пише авторитетне американське видання The Washington Post з посиланням на джерела, близькі до розслідування.

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Як повідомили співрозмовники видання, в ході обшуку були вилучені документи та інші матеріали.

Йдеться про будинок Манафорта в Александрії, що у штаті Вірджинія.

Обшуки відбулись на наступний день після того, як той добровільно зустрівся зі співробітниками комітету розвідки Сенату.

Представник Манафорта Джейсон Малоні підтвердив виданню факт обшуку і наголосив, що політконсультант "послідовно співпрацює з правоохоронними органами".

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У березні американські ЗМІ писали, що Манафорт таємно працював на російського мільярдера Олега Дерипаску в інтересах президента Росії Володимира Путіна з 2006-го по 2009 рік.



За даними агентства AP, він розробив стратегію, яка передбачала дискредитацію антиросійської опозиції в пострадянських країнах.