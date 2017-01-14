В черкаських школах втретє подовжили карантин

Черкаські школярі ще тиждень не ходитимуть до школи. В місті продовжили карантин до 23 січня.

Вже втретє спеціальна комісія міської ради вирішила призупинити навчальний процес. Адже у місті все ще багато людей хворіють на грип та ГРВІ. Нині в Черкасах епідпоріг перевищено на 15,5%.

Ми вирішили, що для нас зараз найголовніше, аби діти були здорові і щоб не поширювались інфекції,

– зауважив керівник департаменту освіти Черкаської міської ради Ігор Волошин.

Щоб не ризикувати здоров'ям учнів, школи будуть зачинені до 23 січня. Вчителям порекомендували вже зараз подумати над ущільненням програми, аби наздогнати зі школярами невивчені теми.

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Нагадаємо, станом на 8 січня епідпоріг захворюваності на грип та ГРВІ на Черкащині був перевищений на 38%. У більшості випадків на лікарняні ліжка потрапляли дорослі, а не діти.



Загалом з початку епідемічного сезону в Україні від грипу померли 18 людей. Додамо, за прогнозами вірусологів, на кінець лютого в Україні очікується нова хвиля епідемії грипу.