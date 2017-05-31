14:08
31 трав 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
УГОДА ПРО АСОЦІАЦІЮ УРАГАН У МОСКВІ ВБИВСТВО ПАНКОВА ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Помста Ярослава Мудрого. Матриця Путіна
Вєсті Кремля
22:08, 30 травня
Вєсті.UA. Спасти рядового Насірова. Розстріл поліцейських за аварію
Вєсті.UA
21:42, 30 травня
Хто і як дерибанить гроші на реставрації Одеси
ЦРУ
08:10, сьогодні
Випуск новин за 13:00: Видалили 22 здорових зуби. Блокування сайтів у Криму
Випуск новин
13:53, сьогодні
Втечі корупціонерів, вбивство Шеремета, санкції – велике інтерв'ю з Аваковим
Лівий берег з Сонею Кошкіною
23:55, 25 травня
Згадати все
Вєсті кремля
ЦРУ
Телеканал новин 24 Новини Україна
УГОДА ПРО АСОЦІАЦІЮ УРАГАН У МОСКВІ ВБИВСТВО ПАНКОВА ВІЙНА НА ДОНБАСІ

В ДФС розповіли, скільки товарів затримала митниця з початку року

13:39, сьогодні 126 Читать новость на русском
Митниця не пропустила в Україну вже сотні товарів
Митниця не пропустила в Україну вже сотні товарів / Главком

Українська митниця за період січня-квітня цього року 3095 разів призупиняла митне оформлення товарів за підозрою у порушення прав інтелектуальної власності.

Про це на брифінгу розповів начальник управління Департаменту організації митного контролю ДФС Леонід Муромцев.

Він зазначив, що на сьогодні до реєстру прав захисту інтелектуальної власності внесено 3435 об’єктів.

Читайте також: Українська митниця почала затримувати техніку Meizu

"За цей період митницями ДФС заведено 5 справ про порушення митних правил, ввезення та вивезення товарів з порушенням прав інтелектуальної власності, відповідно до статті 476 Митного кодексу", – додав Муромцев.

Він наголосив, що така практика є стандартною та діє з 2000 року, і жодних нововведень щодо оформлення товарів не було.

Про жодні заборони не може мовитися. Якщо правовласник протягом 10 діб не звернувся – товар просто пропускається. Якщо правовласник звернувся за захистом до нас, то всі ці посилки, які переміщуються неуповноваженими особами – призупиняються,
– пояснив начальник управління Департаменту організації митного контролю ДФС.

Читайте також: В ДФС пояснили, за яких умов брендові іноземні товари не пропустять в Україну

Водночас він зазначив, що правовласник може визначити суму або кількість обмеження товарів: "Наприклад, у Apple діє обмеження: не більше двох телефонів". Муромцев додав, що список товарів постійно оновлюється.

Нагадаємо, раніше сайт "24" повідомляв, що українська митниця може не пропустити через кордон товари 1146 торговельних марок, куплених в інтернет-магазинах. Митниця затримує товари на підставі переліку об’єктів інтелектуального права, включеного до митного реєстру.

Теги: Україна Державна митна служба Державна фіскальна служба
Джерело: 24 Канал
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
10 міфів про куріння: чи знаєте ви правду?
сьогодні, 13:10 10 міфів про куріння: чи знаєте ви правду?
3669
Заборона російських соцмереж: інформаційний щит чи ніж у спину демократії?
сьогодні, 12:17 Заборона російських соцмереж: інформаційний щит чи ніж у спину демократії?
Наталя Ромашова 627
Чому варто кинути курити просто зараз: 3 вагомих причини
сьогодні, 09:30 Чому варто кинути курити просто зараз: 3 вагомих причини
Настя Сукач 1566
Чим далі від Росії ми будемо ментально, тим швидше у нас все зміниться на краще
сьогодні, 08:03 Чим далі від Росії ми будемо ментально, тим швидше у нас все зміниться на краще
Віталій Бала 824
Украв историю, Путин пытается обосновать убийства украинцев на Донбасе?
30 травня, 22:02 Украв историю, Путин пытается обосновать убийства украинцев на Донбасе?
Блог Соцмережі 9814
Порошенко ввів у дію рішення РНБО про заборону соцмереж "Вконтакте" та "Однокласники"
 16 травня , 10:49
Коли почне діяти заборона "Вконтакте", "Однокласники" та "Яндекса": назвали дату
16 травня , 13:30
Ознак життя практично нема, – Аброськін показав, як живе Авдіївка
28 лютого , 00:04
Бойовики продовжують гатити з мінометів на Світлодарській дузі
 19 грудня 2016 , 16:15
Окупанти продовжили арешт заступнику голови Меджлісу у Криму
 12 грудня 2016 , 11:21
Авдіївка знову без світла
 30 березня , 09:21
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук