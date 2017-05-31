В ДФС розповіли, скільки товарів затримала митниця з початку року

Українська митниця за період січня-квітня цього року 3095 разів призупиняла митне оформлення товарів за підозрою у порушення прав інтелектуальної власності.

Про це на брифінгу розповів начальник управління Департаменту організації митного контролю ДФС Леонід Муромцев.

Він зазначив, що на сьогодні до реєстру прав захисту інтелектуальної власності внесено 3435 об’єктів.

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"За цей період митницями ДФС заведено 5 справ про порушення митних правил, ввезення та вивезення товарів з порушенням прав інтелектуальної власності, відповідно до статті 476 Митного кодексу", – додав Муромцев.

Він наголосив, що така практика є стандартною та діє з 2000 року, і жодних нововведень щодо оформлення товарів не було.

Про жодні заборони не може мовитися. Якщо правовласник протягом 10 діб не звернувся – товар просто пропускається. Якщо правовласник звернувся за захистом до нас, то всі ці посилки, які переміщуються неуповноваженими особами – призупиняються,

– пояснив начальник управління Департаменту організації митного контролю ДФС.

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Водночас він зазначив, що правовласник може визначити суму або кількість обмеження товарів: "Наприклад, у Apple діє обмеження: не більше двох телефонів". Муромцев додав, що список товарів постійно оновлюється.

Нагадаємо, раніше сайт "24" повідомляв, що українська митниця може не пропустити через кордон товари 1146 торговельних марок, куплених в інтернет-магазинах. Митниця затримує товари на підставі переліку об’єктів інтелектуального права, включеного до митного реєстру.