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ЗАТРИМАННЯ НАСІРОВА БЛОКАДА СУД УКРАЇНА - РОСІЯ ТАРАС ШЕВЧЕНКО

В дні захоплення Криму був бій з росіянами на материковій Україні, – Муженко

11:35, сьогодні 173 Читать новость на русском
Росія відправляла
Росія відправляла "зелених чоловічків" для анексії Криму / Getty images

Начальник Генерального штабу Віктор Муженко розповів, як під час активізації "зелених чоловічків" в Криму українські спецпризначенці були змушені вступити в бій на території материкової України.

Про це він розповів в інтерв’ю газеті "День".

Муженко визнає, що "Крим став своєрідним лакмусовим папірцем".

"Як це не прикро визнавати, 70% військових були дезорієнтовані й залишилися в Криму на боці окупанта", – констатував він.

Муженко пригадує, що робив у перші дні після кривавих розстрілів на Євромайдані, коли стало відомо, що Росія відправляє в український Крим військову техніку та "зелених чоловічків".

Я, тоді заступник начальника Генерального штабу, отримав завдання сформувати угруповання, яке мало захистити наш південь... Ми з групою офіцерів – по 20 годин удень на ногах, із них 5-6 годин – у вертольоті. І привіти з того боку: "Передайте Муженко, что мы за ним наблюдаем...". "Ми також за вами спостерігаємо,
– згадує Муженко.

Він також розповів про перший бойовий контакт із росіянами і відбувся він на території материкової України.

"Наші хлопці одного з полків спецпризначення вступили в бій з диверсійно-розвідувальною групою росіян вже на материковій Україні", – заявив головнокомандувач ЗСУ.

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Теги: Україна Політика Віктор Муженко Анексія Криму Новини Криму Збройні Сили України
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