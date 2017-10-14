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У Дніпрі багатотисячний натовп привітав захисників України

15:29, сьогодні 820 Читать новость на русском

Захисників України вшанували багатотисячною урочистою ходою у Дніпрі.

Святковий марш пройшов від будівлі Облдержадміністрації до музею АТО, де відбулось нагородження бійців та панахида за загиблими захисниками. До колони долучились сотні бійців Збройних Сил, добровольці, учні військового ліцею, правоохоронці та жителі міста.

"В нас свято. Ми впевнені, що молоде покоління будуватиме нову державу, нові стандарти буде впроваджувати у своїй роботі", – розповіли жителі Дніпра Віталій та Алла.

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Військові зазначають, що 14 жовтня – особливий день для всіх чоловіків на фронті.

"Для мене особисто Покрова – ще до війни то було свято козаків і асоціювалося з тим міцним козачим духом, який є в нашій нації. На пеклі буреломних подій цей дух зміцнився і я дуже вдячний, що об’єднали в цій даті ще й День захисника України", – повідомив демобілізований військовий Євген Перетятько.

Теги: Збройні Сили України Новини України Новини Дніпра
Джерело: 24 Канал
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