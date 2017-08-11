В Дніпрі сталася чергова кривава стрілянина: є жертви

У Дніпрі в недобудованому приміщенні біля готелю "Світанок" по вул. Івана Акінфьєва сталася стрілянина. Одна людина загинула, ще двоє осіб отримали поранення.

Про це повідомляє "Інформатор" з посиланням на повідомлення прес-секретаря поліції регіону Ганни Старчевської.

"Близько 10 ранку в поліцію повідомили про стрілянину в недобудові по вулиці Акінфьєва , 30. На місці виявили труп чоловіка. Також постраждали чоловік і жінка, їх госпіталізували", – сказала вона.

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Видання також повідомляє, що стрілянина сталася на 5 поверсі недобудови. Потерпілі дають показання і співпрацюють зі слідством. Найімовірніше, стрілок був разом зі своїми жертвами.

По місту та області оголосили план "Сирена", тривають пошуки зловмисника.