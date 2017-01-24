В Дніпрі відкрили зворушливу експозицію, присвячену героїзму українців у війні з Росією

Кожна локація експозиції окремо присвячена вимушеним переселенцям, бійцям, капеланам, волонтерам.

Один із засновників музею АТО, ветеран АТО Іван Начовний розповів, що головна задача, яку вклали у цю виставку – це показати героїзм українців, які всупереч усьому допомагають армії.

Він привіз з фронту особливий експонат – перев’язувальний пакет свого загиблого побратима. Кожен експонат виставки має власну історію. За майже три роки війни вдалося назбирати 2 тисячі таких артефактів.

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Також у музеї відкрили стенд, присвячений воєнним журналістам. Тут світлини їх робочих буднів на передовій.

Аби повніше передати сучасну історію українського війська, у музеї створили також кінолекторій. На великому екрані транслюють найемоційніші епізоди російсько-української війни.