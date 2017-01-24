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АНТОН ГЕРАЩЕНКО ДОНАЛЬД ТРАМП ЗАКРИТТЯ "РОШЕН" ВІЙНА НА ДОНБАСІ

В Дніпрі відкрили зворушливу експозицію, присвячену героїзму українців у війні з Росією

23:35, 23 січня 93 Читать новость на русском

Кожна локація експозиції окремо присвячена вимушеним переселенцям, бійцям, капеланам, волонтерам.

Один із засновників музею АТО, ветеран АТО Іван Начовний розповів, що головна задача, яку вклали у цю виставку – це показати героїзм українців, які всупереч усьому допомагають армії.

Він привіз з фронту особливий експонат – перев’язувальний пакет свого загиблого побратима. Кожен експонат виставки має власну історію. За майже три роки війни вдалося назбирати 2 тисячі таких артефактів.

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Також у музеї відкрили стенд, присвячений воєнним журналістам. Тут світлини їх робочих буднів на передовій.

Аби повніше передати сучасну історію українського війська, у музеї створили також кінолекторій. На великому екрані транслюють найемоційніші епізоди російсько-української війни.

Теги: Культура Україна Новини Дніпра
Джерело: 24 Канал
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