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БЛОКАДА СУД УКРАЇНА - РОСІЯ ВІЙНА НА ДОНБАСІ РОМАН НАСІРОВ

В "ДНР" вигадали собі "державний кордон"

10:54, сьогодні 1352 Читать новость на русском
Захарченко зробив
Захарченко зробив "держкордоном ДНР" лінію розмежування / Антикор

В "ДНР" вигадали і встановили "статус держкордону" для лінії розмежування на Донбасі, позначеної в мінських домовленостях.

Відповідний "указ" підписав ватажок "ДНР" Олександр Захарченко, повідомляють ЗМІ сепаратистів.

Відтак, він наказав заборонити переміщення людей поза пунктами прикордонного контролю "служби прикордонної охорони міністерства державної безпеки".

При переміщенні через лінію зіткнення фізичним особам в обов'язковому порядку необхідно пройти реєстрацію в пунктах прикордонного контролю,
– зазначається в тексті "указу".

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Виконання "указу" контролюватимуть "МДБ ДНР", "міністерство доходів і зборів" та "МВС".

Теги: Україна Війна на Донбасі Новини Донецька
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