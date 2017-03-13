В "ДНР" вигадали собі "державний кордон"

В "ДНР" вигадали і встановили "статус держкордону" для лінії розмежування на Донбасі, позначеної в мінських домовленостях.
Відповідний "указ" підписав ватажок "ДНР" Олександр Захарченко, повідомляють ЗМІ сепаратистів.
Відтак, він наказав заборонити переміщення людей поза пунктами прикордонного контролю "служби прикордонної охорони міністерства державної безпеки".
При переміщенні через лінію зіткнення фізичним особам в обов'язковому порядку необхідно пройти реєстрацію в пунктах прикордонного контролю,
– зазначається в тексті "указу".
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Виконання "указу" контролюватимуть "МДБ ДНР", "міністерство доходів і зборів" та "МВС".