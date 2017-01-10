В "ДНР" встановлять пам’ятник "Моторолі"

У "ДНР" проведуть конкурс проектів пам'ятників загиблому російському бойовику Арсену Павлову "Моторолі" та російському лікарю Єлизаветі Глінці, яка загинула в авіакатастрофі дорогою до Сирії.
Про це повідомляє "Остров" з посиланням на сайти сепаратистів.
Організацією конкурсу займеться рух "Донецька республіка", що діє на окупованій території. Передбачається, що прийом робіт розпочнеться орієнтовно в кінці зими – на початку весни цього року. Прийматимуться як малюнки і 3-D-моделі, так і прості описи майбутніх пам'ятників.
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