В "ДНР" заявили, що мають підпільний осередок бойовиків у Слов’янську

У незаконній організації "ДНР" заявляють, що в осередку їх громадського руху "Донецька республіка" в Слов'янську (Донеччина) налічується 17 членів.

Про це сказав один з ватажків бойовиків "ДНР" Денис Пушилін, повідомляє "Новости Донбасса".

Зазначимо, про відкриття осередку "ДНР" заявляла ще в листопаді 2016 року, проте ні адреси, ні будь-яких інших даних не наводиться.

Пушилін заявив, що "ДНР" може відкрити схожі осередки і в інших містах Донеччини, підконтрольних українській влади.

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Але відкриття первинних осередків в нових містах на підконтрольній Україні території повинно бути, перш за все, усвідомленим рішенням і особистою зацікавленістю мешканців "того боку",

– сказав член "ДНР".