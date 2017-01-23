В Естонії запевнили, що підтримують продовження санкцій проти Росії

Естонія підтримує продовження санкцій проти Росії до повного виконання мінських угод.

Про це на прес-конференції з Президентом України Петром Порошенком в Таллінні заявила президент Естонії Керсті Кальюлайд, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Ми обговорили також питання, що стосуються ситуації на сході України і необхідності дотримуватися мінських угод, а також те, що санкції проти Росії потрібно зберегти до тих пір, поки мінські угоди не будуть виконані повністю, і поки РФ не виконає всі свої міжнародні зобов'язання,

– заявила Кальюлайд.

Глава Естонії також висловила впевненість, що зміна керівництва США не повинна привести до зміни цієї політики, адже "міжнародні правила політики не змінюються від проведення виборів".

У свою чергу Порошенко подякував Естонії за таку рішучу позицію.

"Я можу тільки підтримати позицію президента Естонії. Наша позиція наступна: перше – Україна нічого не боїться. Друге – готові захищати суверенітет і територіальну цілісність нашої держави від вторгнення агресора, в тому числі російського агресора. І третє – солідарність міжнародна, європейська і трансатлантична не на позиціях зон впливу, а на цінностях", – сказав український президент, зазначивши, що ці ж цінності сповідують і США, і Євросоюз.

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За словами Порошенка, в цих умовах, коли Україна є об'єктом агресії зі сторони Росії, потрібна світова, європейська та трансатлантична солідарність, "аж до звільнення української території від російського агресора, повного виведення російських військ і передачі під український контроль неконтрольованої ділянки україно-російського кордону".