В Естонію прибули групи швидкого реагування НАТО

Літак зі 120 військовими здійснив посадку на аеродромі Емарі. Наступного тижня в Естонію доправлять військову техніку. Вони частина з тих, хто має стримувати агресію з боку Росії.

У квітні чисельність військових планують збільшити. У Балтійський країнах заплановано розмістити 4 батальйони загальною чисельністю в понад 4 тисячі військових.

Про розміщення батальйонів у цих країнах у НАТО домовились у 2016 році. Зазначається, що Великобританія перекине в Естонію вісімсот військовослужбовців з танками, бойовими машинами піхоти, а також безпілотниками. Своїх 300 військовослужбовців, 5 танків Leclerc і 13 бойових машин піхоти відправить і Франція.

Американці вже перекинули свої війська у Латвію та Німеччину. Остання відправила важке озброєння в Литву.

Загалом НАТО почало формувати військові батальйони у країнах Балтії та Польщі через агресію Росії на Донбасі та анексію Криму. Про небезпеку Росії для Балтійських країн заявляла і президент Литви Даля Грібаускайте.

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