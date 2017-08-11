00:07
11 серп 2017
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВОЙЦЕХ БАЛЧУН ЗАГИНУЛА ІРИНА БЕРЕЖНА ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Німб для Собчак. Гендерна рівність штанів
Вєсті Кремля
21:58, 10 серпня
Вєсті.UA. Нові вершини Наді. Є
Вєсті.UA
20:39, 10 серпня
Схеми галицьких баронів: як Дубневичі роками
ЦРУ
14:23, 29 липня
Випуск новин за 22:00: Суд над Януковичем. Арешт майна судді Вовка
Випуск новин
22:52, 10 серпня
Про гучні корупційні справи депутатів та роботу комітету – інтерв'ю з Павлом Пинзеником
Лівий берег з Сонею Кошкіною
23:51, 11 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ВОЙЦЕХ БАЛЧУН ЗАГИНУЛА ІРИНА БЕРЕЖНА ВІЙНА НА ДОНБАСІ

В Генпрокуратурі застерегли Саакашвілі від нелегального в’їзду в Україну

23:45, 10 серпня 398 Читать новость на русском
Саакашвілі може потрапити в Україну лише на підставі візи
Саакашвілі може потрапити в Україну лише на підставі візи / 24 Канал

Лідер партії "Рух нових сил" Міхеїл Саакашвілі може в’їхати на територію України лише після оформлення візи. Усе тому, що політик є особою без громадянства.

Про це у Facebook написав заступник генпрокурора України Євген Єнін.

"Пропуск Саакашвілі (наразі особи без громадянства, якщо не підтвердиться інформація про наявність у нього паспортів третіх країн) в Україну можливий лише після оформлення візи", – написав заступник глави ГПУ.

Читайте також: Саакашвілі готується повернутися в Україну: однопартійці планують зустріч

"Будь-які перформанси в оточенні активістів чи нелегальний перетин кордону дають стовідсоткові правові підстави для притягнення його до адмінвідповідальності, а осіб, що сприятимуть такому незаконному перетину кордону – до кримінальної відповідальності (і не кажіть потім, що не попереджали)", – застеріг Єнін.

Він також додав, що "ненадання права на в’їзд Саакашвілі з метою особистої присутності під час судового засідання не може розглядатися, як підстава для оскарження права на справедливий суд".

"Оскільки право на в’їзд до іноземної держави не є правом, гарантованим Конвенцією і позивач (Саакашвілі) може захищати свої інтереси через захисника", – пояснив Єнін.

Нагадаємо, 27 липня в Адміністрації Президента України підтвердили, що Міхеїла Саакашвілі позбавлено українського громадянства. 1 серпня у мережі опублікували відповідний указ за підписом президента Петра Порошенка.

Теги: Новини політики Новини України Міхеїл Саакашвілі Саакашвілі втратив українське громадянство ГПУ
Джерело: 24 Канал
Новини за 10 серпня
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Яка справжня кількість покараних корупціонерів
10 серпня, 23:00 Яка справжня кількість покараних корупціонерів
167
Головні новини 10 серпня: нова загроза від Росії, похорон Бережної, перепалка США та КНДР
10 серпня, 22:17 Головні новини 10 серпня: нова загроза від Росії, похорон Бережної, перепалка США та КНДР
1928
Большая игра Путина: что означает визит в Абхазию?
10 серпня, 22:00 Большая игра Путина: что означает визит в Абхазию?
Олексій Нікольський 1240
Науковець: в Україні підтримують імідж націоналіста, як людини не дуже розумної і агресивної
10 серпня, 21:05 Науковець: в Україні підтримують імідж націоналіста, як людини не дуже розумної і агресивної
Євгенія Мазур 1007
Прихід 4G в Україну: що потрібно для швидкого інтернету
10 серпня, 20:01 Прихід 4G в Україну: що потрібно для швидкого інтернету
Яніна Ткачук 2792
Порошенко ввів у дію рішення РНБО про заборону соцмереж "Вконтакте" та "Однокласники"
 16 травня , 10:49
Коли почне діяти заборона "Вконтакте", "Однокласники" та "Яндекса": назвали дату
16 травня , 13:30
Скандальний "регіонал" може втратити права на дитину
 22 березня , 11:30
Бойовики відкрили вогонь по своїх, щоб не виплачувати їм зарплату: п’ятеро осіб загинуло
 17 червня , 14:16
Стало відомо, коли Ахтему Чийгозу оголосять вирок
 9 серпня , 18:51
Суд про держзраду Януковича знову перенесли
 10 серпня , 16:00
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук