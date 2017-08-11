В Генпрокуратурі застерегли Саакашвілі від нелегального в’їзду в Україну

Лідер партії "Рух нових сил" Міхеїл Саакашвілі може в’їхати на територію України лише після оформлення візи. Усе тому, що політик є особою без громадянства.

Про це у Facebook написав заступник генпрокурора України Євген Єнін.

"Пропуск Саакашвілі (наразі особи без громадянства, якщо не підтвердиться інформація про наявність у нього паспортів третіх країн) в Україну можливий лише після оформлення візи", – написав заступник глави ГПУ.

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"Будь-які перформанси в оточенні активістів чи нелегальний перетин кордону дають стовідсоткові правові підстави для притягнення його до адмінвідповідальності, а осіб, що сприятимуть такому незаконному перетину кордону – до кримінальної відповідальності (і не кажіть потім, що не попереджали)", – застеріг Єнін.

Він також додав, що "ненадання права на в’їзд Саакашвілі з метою особистої присутності під час судового засідання не може розглядатися, як підстава для оскарження права на справедливий суд".

"Оскільки право на в’їзд до іноземної держави не є правом, гарантованим Конвенцією і позивач (Саакашвілі) може захищати свої інтереси через захисника", – пояснив Єнін.

Нагадаємо, 27 липня в Адміністрації Президента України підтвердили, що Міхеїла Саакашвілі позбавлено українського громадянства. 1 серпня у мережі опублікували відповідний указ за підписом президента Петра Порошенка.