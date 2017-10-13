В Google Street View знайшли фото жахливої невідомої істоти у Франції

Сервіс Google Street View вирішив приховати фотографію одного з будинків у французькому Нансі через страхітливу невідому істоту на балконі, після того як користувачі знайшли її у сервісі.

Про це пишуть в Daily Express.

На балконі у Нансі стояла висока людиноподібна фігура з довгим волоссям і великими очима. Користувачі сервісу поскаржилися, що ця істота, яка дивиться прямо в камеру, їх лякає. Висувалися припущення, що істота – це статуя тікі, яку в Полінезії та на Гаваях використовують у релігійних ритуалах.

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Однак після того, як істоту почали обговорювати в мережі, Google Street View відредагував зображення, приховавши всю будівлю. Що за фігура на балконі, і як вона там опинилася – з'ясувати поки що не вдалося.



