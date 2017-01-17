В ГПУ назвали підозрюваних у фальсифікації "диктаторських законів" 16 січня

У справі про голосування за "диктаторські закони" 16 січня 2014 року у стінах Верховної Ради фігурують 14 осіб, в тому числі і екс-президент Віктор Янукович.

Про це в ефірі одного з українських телеканалів повідомив начальник департаменту спецрозслідувань ГПУ Сергій Горбатюк, передає Главком.

"За фактом фальсифікації підсумків голосування і організації такого голосування повідомлено про підозру 14 особам. Серед них – тодішній перший заступник голови ВРУ Ігор Калєтнік, і ще 9 народних депутатів. А також екс-президент України Віктор Янукович", – розповів прокурор.

Однак він зазначив, що підозра повідомлена саме за фактом фальсифікація результативності голосування, а не за фактом самого голосування.

Якщо говорити про самому голосуванні, то Конституція України передбачає, що народний депутат не несе відповідальності за те, як він голосує. Тобто, яку позицію він має відносно того чи іншого закону. Тут питання взагалі до того, знали взагалі за що голосують, якість цих законів, ознаки підвищення репресивного характеру цих законів. Це питання політичної відповідальності. Ми говоримо про притягнення до відповідальності осіб, яким інкримінується фальсифікація результативності голосування,

– додав Горбатюк.

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