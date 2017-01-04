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СЕРГІЙ ПАШИНСЬКИЙ БЮДЖЕТ-2017 ВІЙНА НА ДОНБАСІ ТЕРАКТ У СТАМБУЛІ
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СЕРГІЙ ПАШИНСЬКИЙ БЮДЖЕТ-2017 ВІЙНА НА ДОНБАСІ ТЕРАКТ У СТАМБУЛІ

В ГПУ розповіли, що Пашинський є фігурантом справ розстрілів на Майдані

11:07, сьогодні 42
Сергій Пашинський
Сергій Пашинський / slovoidilo.ua

Нардеп від "Народного фронту" Сергій Пашинський фігурує в одному з епізодів, який розслідує Генеральна прокуратура України, які стосуються справи щодо розстрілів на Майдані.

Про це в ефірі одного з телеканалів заявив начальник Департаменту спеціальних розслідувань ГПУ Сергій Горбатюк.

"Розслідується епізод так званої гвинтівки Пашинського та подій, які відбувалися 18 лютого 2014 року, де була виявлена гвинтівка в багажнику автомобіля одного з осіб, затриманих Майданівці. Зброю вилучено, власник допитаний, допитаний Пашинський та інші свідки. Факту застосування цієї зброї не встановлено, але слідство триває ", – зазначив він.

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Йдеться про відомий епізод, коли авто в'їхало в натовп протестувальників. Після зупинки в ньому знайшли гвинтівку з оптичним прицілом. Відразу після цієї знахідки на місце події з'явився Пашинський і наказав людям, які його супроводжували, сісти в машину і поїхати з місця подій.

Нагадаємо, увечері 31 грудня в одному із сіл на Київщині виник конфлікт між нардепом Сергієм Пашинським та невідомим. Той напав на депутата, і захищаючись, Пашинський вистрілив йому в ногу.

Згодом Пашинський розповів свою версію сутички. Натомість чоловік, якому нардеп прострелив ногу, заявив, що той направив на нього пістолет без попередження.

Теги: Україна Політика Сергій Пашинський ГПУ Євромайдан Розслідування
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