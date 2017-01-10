В Харківський мерії проводять обшуки

Співробітників Харківської міської ради та виконавчої служби підозрюють у системному вимаганні хабарів з підприємців.

Про це повідомили на офіційному сайті Прокуратури Харківської області.

Співробітники прокуратури з Управлінням захисту економіки викрили схему незаконного надання в оренду комунального майна міста.

За словами керівника прокуратури Володимира Купріянова, у 2013 році Господарський суд області задовольнив вимоги харківської прокуратури щодо розірвання договору оренди одного з нежитлових приміщень на майдані Небесної Сотні та його передачі Управлінню комунального майна міськради.

За попередніми даними, декілька співробітників виконавчої служби та міськради прийшли до підприємця та пообіцяли допомогти владнати питання так, аби оренду приміщення подовжили. Вирішення питання коштувало 30 тисяч гривень.

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Кримінальне провадження відкрили за статтею про отримання неправомірної вигоди групою осіб. Наразі вирішується питання щодо затримання трьох підозрюваних у справі.

Як з'ясувалось, окрім мерії, обшукують ще низку об'єктів Харкова. Слідчі дії проводить місцева прокуратура та Управління захисту економіки.