В Індії ажіотаж через скасування банкнот великого номіналу

В ніч на сьогодні влада вивела з обігу банкноти 500 і тисяча рупій.

Аби обміняти старі гроші, останніми днями люди вишиковувалися у довжелезні черги. Та зробити це вдалося далеко не всім.

Про фінансову реформу влада Індії оголосила на початку листопада. Цей крок мав на меті зруйнувати ринок так званих чорних грошей.

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Йдеться про кошти, які отримали незаконним шляхом, або від уникнення сплати податків. Та зрештою новація найперше вдарила по найбідніших верствах населення.