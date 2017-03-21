В Індії дві річки стали "живими істотами"

В Індії дві найвідоміші у релігійному світі річки Ганг і Ямуна (Джамна) були визнані юридичними особами та живими істотами.

Відповідне рішення схвалив Високий суд індійського штату Уттаракханд, повідомляє DW.

Зазначається, що це рішення означатиме, що забруднення цих річок тепер не відрізняється від завдання шкоди людині.

Суд зазначив, що річки є "юридичними і живими істотами, що мають статус легальної особи з усіма відповідними правами та обов'язками".

Додамо, що штат Уттаракханд розташований в Гімалаях, де розташовані і витоки двох річок. Тож захоплення берегів цих водойм та їх забруднення є великими проблемами для штату.

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