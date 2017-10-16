В Індії завалився будинок: багато загиблих
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В індійському місті Бангалор стався обвал житлового будинку сьогодні вранці в понеділок,
Внаслідок інциденту загинули не менше шести осіб, передає Reuters.
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"Будівлі понад 20 років. Приблизно в 6 ранку, був гучний шум, або через вибух газового циліндра або будівельний колапс ", – сказав міністр штату Карнатака Рамалінг Реді.
За інформацією представників місцевої влади, спочатку в триповерховій будівлі, ймовірно, прогримів вибух газового балона.
Надзвичайники наразі займаються порятунком людей з-під завалів. П'ятьох вдалося врятувати, серед них – трирічна дівчинка.
Джерело: 24 Канал
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