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В Індії завалився будинок: багато загиблих

14:53, сьогодні 261 Читать новость на русском
Обвал будинку в Індії
Обвал будинку в Індії / Фото з вільних джерел

В індійському місті Бангалор стався обвал житлового будинку сьогодні вранці в понеділок,

Внаслідок інциденту загинули не менше шести осіб, передає Reuters.

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"Будівлі понад 20 років. Приблизно в 6 ранку, був гучний шум, або через вибух газового циліндра або будівельний колапс ", – сказав міністр штату Карнатака Рамалінг Реді.

За інформацією представників місцевої влади, спочатку в триповерховій будівлі, ймовірно, прогримів вибух газового балона.

Надзвичайники наразі займаються порятунком людей з-під завалів. П'ятьох вдалося врятувати, серед них – трирічна дівчинка.

Теги: Поліція Жертви Індія
Джерело: 24 Канал
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