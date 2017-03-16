В інформаційній доктрині журналісти вбачають крок до цензури ЗМІ

Зі слів журналістів, з допомогою доктрини влада може спробувати легалізувати цензуру.

Як пояснюють журналісти, доктрина інформаційної безпеки України – дуже загальний документ, механізму для його реалізації немає. Тож незрозуміло як вирішуватимуть, порушує матеріал норми інформаційної безпеки чи ні.

На такі закиди відповів профільний заступник міністра інформполітики. Дмитро Золотухін заявив, що цензури в Україні не буде. А стратегію боротьби з ворожими інформатаками розроблятимуть спільно з громадськістю.

Ми будемо співпрацювати, думаю, з державною службою спеціального зв'язку і з органами МВС для того, щоб думати, які ще треба розробити механізми. Все будуть розробляти у співпраці з громадськістю,

– повідомив заступник міністра інформаційної політики України Дмитро Золотухін.

Нагадаємо, 25 лютого Президент України підписав інформаційну доктрину України. З її допомогою планують забезпечити просування інтересів України за кордоном та розробити комплекс заходів для протидії інформаційним атаками.