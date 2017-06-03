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В Instagram додали серію стікерів для ЛГБТ-спільнот

04:05, сьогодні 16 Читать новость на русском
В Instagram додали серію стікерів для ЛГБТ-спільнот
В Instagram додали серію стікерів для ЛГБТ-спільнот / mashable.com

Компанія Instagram анонсувала про новий набір стікерів на тему ЛГБТ і застосунок-пензлик, що малює веселкою, для історій. Нові стікери присвятили Місяцю Прайду, – щорічного святкування єдності та ідентичності ЛГБТ-спільноти, що припадає на червень.

Про це повідомляє Mashable.

Підбірка зробили із шести стікерів, які висвітлюють різні аспекти спільноти. Один стікер зображає людину, що танцює вогуін (танець, популярний серед представників ЛГБТ, назва якого походить від журналу Vogue). На іншому стікері зображено око з прапором транссексуалів всередині райдужної оболонки.

Також у наборі є сонцезахисні окуляри з веселковими лінзами, гучномовець, розфарбований у кольори спільноти, мультиплікаційний персонаж, що тримає у руках різнокольорове віяло, а також стилізований напис "queer" (квір).

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У виданні розповідають, що стікери створювали художники з різних куточків світу: Карра Сайкс, Енді Сіммондс, Кьют Брут, Жозе Антоніо і Джош МакКенна. Розробники соцмережі також створили можливість побачити користувачу автора стікер, натиснувши на нього один раз. А якщо двічі, то з’являтиметься офіційний хештег Місяця Прайду – #Pride2017.

Теги: LifeStyle ЛГБТ Соцмережі
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