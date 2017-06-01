В iPhone 8 буде бездротова зарядка

В новому смартфоні iPhone 8 буде безпровідна зарядка.

Про це свідчать нові фото корпусу телефону, які нещодавно злили в мережу. Там чітко можна розгледіти котушку безпровідної зарядки.

Читайте також: Власний смартфон випустив один з творців Android

Вперше знімок опублікувало видання BGR, які посилаються на одного із юзерів у Twitter. Деякі експерти вважають, що таким витокам вірити поки що зарано.

If someone still had doubts that this #iPhone8 is real... ? pic.twitter.com/psrV2zdm6f — Benjamin Geskin (@VenyaGeskin1) 30 травня 2017 р.

Раніше все ж були чутки про те, Apple зробить можливою бездротову зарядку в iPhone на відстані в кілька метрів. Однак з фото видно, що у цьому випадку компанія застосувала звичайну зарядку, яка використовується в багатьох Android-смартфонах з підтримкою Qi.

Читайте також: iPhone 8: все, що відомо про новий смартфон