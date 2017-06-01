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ЛЮБОМИР ГУЗАР УГОДА ПРО АСОЦІАЦІЮ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

В iPhone 8 буде бездротова зарядка

14:15, сьогодні 788 Читать новость на русском
В iPhone 8 буде безпровідна зарядка.
В iPhone 8 буде безпровідна зарядка. / Фото із соцмереж

В новому смартфоні iPhone 8 буде безпровідна зарядка.

Про це свідчать нові фото корпусу телефону, які нещодавно злили в мережу. Там чітко можна розгледіти котушку безпровідної зарядки.

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Вперше знімок опублікувало видання BGR, які посилаються на одного із юзерів у Twitter. Деякі експерти вважають, що таким витокам вірити поки що зарано.

Раніше все ж були чутки про те, Apple зробить можливою бездротову зарядку в iPhone на відстані в кілька метрів. Однак з фото видно, що у цьому випадку компанія застосувала звичайну зарядку, яка використовується в багатьох Android-смартфонах з підтримкою Qi.

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Теги: мобільні пристрої LifeStyle iPhone 8 iPhone
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