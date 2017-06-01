В iPhone 8 буде бездротова зарядка

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В новому смартфоні iPhone 8 буде безпровідна зарядка.
Про це свідчать нові фото корпусу телефону, які нещодавно злили в мережу. Там чітко можна розгледіти котушку безпровідної зарядки.
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Вперше знімок опублікувало видання BGR, які посилаються на одного із юзерів у Twitter. Деякі експерти вважають, що таким витокам вірити поки що зарано.
Раніше все ж були чутки про те, Apple зробить можливою бездротову зарядку в iPhone на відстані в кілька метрів. Однак з фото видно, що у цьому випадку компанія застосувала звичайну зарядку, яка використовується в багатьох Android-смартфонах з підтримкою Qi.
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