В Ірані у торговому центрі пролунав вибух

У торговому центрі в іранському місті Шираз стався вибух, постраждали щонайменше 17 осіб.

Про це повідомляє місцеве агентство IRNA.

Місцева жителька повідомила, що вибух прогримів на першому поверсі. Вибуховою хвилею було зруйновано стіну магазину і пошкоджено прилеглі будинки.

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Після вибуху в торговому центрі сталася пожежа. Про жертв і про причини вибуху правоохоронні органи не надали ніякої інформації.