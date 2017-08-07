В Ісландії запровадили унікальні пивні СПА-процедури

У країні вулканів та гейзерів – Ісландії – з'явилася нова розвага для туристів: пивні СПА-процедури.

На березі одного з фйордів на півночі Ісландії відкрили СПА-комплекс для любителів нових вражень. Пускають у заклад лише повнолітніх, адже там купаються у пиві. Загалом, у СПА-салоні: 7 дерев'яних ванн, кожна з яких вміщує 2 осіб.

Хмільний напій у купелі розігрівають до 40 градусів, тож алкоголь випаровується: залишаються лише поживні речовини.

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Після купання у пиві відвідувачі на півгодини йдуть в кімнату відпочинку. Це необхідно для того, щоб шкіра увібрала поживні речовини. Потім ж – приймають гідромасажну ванну просто неба, милуючись краєвидом засніжених гір.

Ідея пивних ванн давно не нова. Вже понад 10 років такі процедури популярні у Чехії, Німеччині та Австрії.