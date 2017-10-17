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В Іспанії суд арештував двох лідерів найбільших сепаратиських організацій Каталонії

09:40, сьогодні 307
Суд в Іспанії заарештував двох лідерів каталонських сепаратистів
Суд в Іспанії заарештував двох лідерів каталонських сепаратистів / hromadske.ua

Високий суд Мадрида доручив арештувати лідерів двох найбільших каталонських організацій через підозри у підбурюванні до заколоту.

Про це повідомляє видання Reuters.

Таким чином очільник Національної асамблеї Каталонії (ANC) Жорді Санчез та голова громадянської організації Omnium Жорді Куішар будуть під вартою на час розслідування цієї справи. Суд також заборонив внесення застави.

Прокурори вважають, що події 20 і 21 вересня є "дуже серйозними" і називаїть їх закликом до заколоту.

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Нагадаємо, 1 жовтня у Каталонії відбувався референдум про від'єднання від Іспанії. Мадрид оголосив голосування незаконним і намагався його зупинити за допомогою поліції. Зазначимо, що Єврокомісія також визнала референдум у Каталонії незаконним.

10 жовтня Голова дженералітету Каталонії Карлес Пучдемон у стінах парламенту заявив, що регіон заслуговує на незалежність, однак водночас зазначив, що перш за все слід знайти порозуміння в цьому питанні з офіційним Мадридом. Згодом депутати каталонського парламенту все ж підписали "Декларацію про незалежність".

Теги: Новини політики Референдум у Каталонії
Джерело: 24 Канал
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