В Іспанії затримали російського програміста, якого розшукувало ФБР

В Барселоні місцева поліція затримала програміста з Росії Станіслава Лисова, якого підозрюють в причетності до хакерських атак. Програміста затримали за запитом ФБР та Інтерполу.
Про це інформує російське видання ТАСС.
Як розповіла дружина Лисова, в Іспанію він приїхав у відпустку.
"Коли ми виходили з автомобіля, підійшли два поліцейських, показали значок і повідомили, що затримують чоловіка…Поліцейські-іспанці сказали, що затримання було за запитом ФБР і Інтерполу ", - розповіла дружина.
Зараз росіянин перебуває у в'язниці Brians в каталонському Мартореле.
Нагадаємо, 6 січня була оприлюднена доповідь американського ФБР про хакерські атаки і втручання Кремля у вибори у США. Розвідка США повідомила, що Володимир Путін особисто віддав наказ втрутитись у вибори, аби допомогти Трампу.
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