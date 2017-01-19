В Іспанії затримали російського програміста, якого розшукувало ФБР

В Барселоні місцева поліція затримала програміста з Росії Станіслава Лисова, якого підозрюють в причетності до хакерських атак. Програміста затримали за запитом ФБР та Інтерполу.

Про це інформує російське видання ТАСС. Як розповіла дружина Лисова, в Іспанію він приїхав у відпустку. "Коли ми виходили з автомобіля, підійшли два поліцейських, показали значок і повідомили, що затримують чоловіка…Поліцейські-іспанці сказали, що затримання було за запитом ФБР і Інтерполу ", - розповіла дружина. Зараз росіянин перебуває у в'язниці Brians в каталонському Мартореле. Нагадаємо, 6 січня була оприлюднена доповідь американського ФБР про хакерські атаки і втручання Кремля у вибори у США. Розвідка США повідомила, що Володимир Путін особисто віддав наказ втрутитись у вибори, аби допомогти Трампу.

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