В італійській Флоренції вибухнула бомба

Саморобна бомба з таймером вибухнула 1 січня у Флоренції.
Про це повідомляє Reuters.
Внаслідок вибуху поліцейський-вибухотехнік отримав серйозні поранення. Йому ампутували ліву руку, також є загроза втрати зору.
За інформацією агентства, інцидент стався у книгарні, пов'язаній з громадським рухом правих поглядів CasaPound. Поліція прибула на місце події після того, як патрульні помітили підозрілий згорток поруч з магазином.
Коли експерти-вибухотехніки наблизилися до згортку, стався вибух.
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