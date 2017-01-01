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В італійській Флоренції вибухнула бомба

16:49, сьогодні 449 Читать новость на русском
Поліція
Поліція / Фото з соцмереж

Саморобна бомба з таймером вибухнула 1 січня у Флоренції.

Про це повідомляє Reuters.

Внаслідок вибуху поліцейський-вибухотехнік отримав серйозні поранення. Йому ампутували ліву руку, також є загроза втрати зору.

За інформацією агентства, інцидент стався у книгарні, пов'язаній з громадським рухом правих поглядів CasaPound. Поліція прибула на місце події після того, як патрульні помітили підозрілий згорток поруч з магазином.

Коли експерти-вибухотехніки наблизилися до згортку, стався вибух.

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Теги: Вибух
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