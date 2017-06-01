В Івано-Франківську судитимуть чоловіка, що допомагав бойовикам "ЛНР"

На Прикарпатті затримали чоловіка, уродженця Луганської області, що активно допомагав терористам так званої "ЛНР".

Про це повідомили у прес-службі прокуратури Івано-Франківської області.

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Чоловік збирав інформацію для бойовиків «ЛНР», щоб далі ворог міг обстрілювати позиції ЗСУ та мирні населені пункти. Зокрема, він повідомляв терористів про дислокацію та переміщення військової техніки українських бійців.

Наразі розслідування у цій справі вже завершено, далі справу має розглянути суд. Чоловікові загрожує до п’ятнадцяти років тюрми.