10:07
1 черв 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ЛЮБОМИР ГУЗАР УГОДА ПРО АСОЦІАЦІЮ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Російська
Вєсті Кремля
23:15, 31 травня
Вєсті.UA. Знущання з Насірова. Пропаганда України
Вєсті.UA
22:55, 31 травня
Хто і як дерибанить гроші на реставрації Одеси
ЦРУ
08:10, 31 травня
Випуск новин за 22:00: Заборона Інтернет-магазинів. Шкода від блокади Донбасу
Випуск новин
23:07, 31 травня
Втечі корупціонерів, вбивство Шеремета, санкції – велике інтерв'ю з Аваковим
Лівий берег з Сонею Кошкіною
23:55, 25 травня
Згадати все
Вєсті кремля
ЦРУ
Телеканал новин 24 Новини Україна
ЛЮБОМИР ГУЗАР УГОДА ПРО АСОЦІАЦІЮ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

В Івано-Франківську судитимуть чоловіка, що допомагав бойовикам "ЛНР"

09:41, сьогодні 600 Читать новость на русском
Чоловік допомагав бойовикам
Чоловік допомагав бойовикам "ЛНР" / Фото з відкритих джерел

На Прикарпатті затримали чоловіка, уродженця Луганської області, що активно допомагав терористам так званої "ЛНР".

Про це повідомили у прес-службі прокуратури Івано-Франківської області.

Читайте також: На Львівщині судитимуть чоловіка, який посягав на територіальну цілісність України

Чоловік збирав інформацію для бойовиків «ЛНР», щоб далі ворог міг обстрілювати позиції ЗСУ та мирні населені пункти. Зокрема, він повідомляв терористів про дислокацію та переміщення військової техніки українських бійців.

Наразі розслідування у цій справі вже завершено, далі справу має розглянути суд. Чоловікові загрожує до п’ятнадцяти років тюрми.

Теги: Україна Івано-Франківськ Тероризм ГПУ Луганськ
Джерело: 24 Канал
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Порошенко ввів у дію рішення РНБО про заборону соцмереж "Вконтакте" та "Однокласники"
 16 травня , 10:49
Коли почне діяти заборона "Вконтакте", "Однокласники" та "Яндекса": назвали дату
16 травня , 13:30
Російські спецслужби блокують українське мовлення в окупованому Криму
 17 березня , 22:45
Як довго протримається весняне тепло в Україні: прогноз синоптиків
21 березня , 14:39
В Авдіївці п'яту добу відсутня електроенергія
 3 квітня , 12:31
Столичний центр дитячої кардіології влаштував благодійний концерт
 22 квітня , 13:51
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук