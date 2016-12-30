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В Ізраїлі госпіталізували посла Росії

10:06, сьогодні 1092 Читать новость на русском
Прапори Росії та Ізраїля
Прапори Росії та Ізраїля / stormfront.org

Під час обіду в ресторані госпіталізували Надзвичайного і повноважного посла Росії в Ізраїлі Олександра Шеїна.

Про це повідомляє місцеве видання Ynet News.

У відділенні інтенсивної терапії в лікарні "Іхілов" в Тель-Авіві йому було надано необхідну медичну допомогу.

Згодом заступник посла Росії Олексій Дробінін повідомив, що Олександр Шеїн почуває себе краще. Що стало причиною погіршення самопочуття – наразі невідомо.

Нагадаємо, 19 грудня в Анкарі розстріляли посла Росії в Туреччині Андрія Карлова.

Теги: Політика Новини Росії Ізраїль Лікування Здоров'я
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