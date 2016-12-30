В Ізраїлі госпіталізували посла Росії

Під час обіду в ресторані госпіталізували Надзвичайного і повноважного посла Росії в Ізраїлі Олександра Шеїна.

Про це повідомляє місцеве видання Ynet News. У відділенні інтенсивної терапії в лікарні "Іхілов" в Тель-Авіві йому було надано необхідну медичну допомогу. Згодом заступник посла Росії Олексій Дробінін повідомив, що Олександр Шеїн почуває себе краще. Що стало причиною погіршення самопочуття – наразі невідомо. Нагадаємо, 19 грудня в Анкарі розстріляли посла Росії в Туреччині Андрія Карлова.

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