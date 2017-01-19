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В Ізраїлі загинув молодий солдат, виходець з України: на похорон прийшло понад тисячу людей

19:54, сьогодні 1282 Читать новость на русском
В'ячеслав Гаргай
В'ячеслав Гаргай / vesty.co.il

В Ізраїлі загинув 20-річний солдат ЦАХАЛ В'ячеслава Гаргая, який був вихідцем з України. Після прохання мами на його похорон прийшло понад тисячу людей.

Про це повідомляє ізраїльське видання vesty.co.il.

В'ячеслав з мамою були новими репатріантами в Ізраїлі.

Хлопець був солдатом ЦАХАЛ і загинув через нещасний випадок під час обслуговування бронетранспортера на Голанських висотах три дні тому.

Його мама боялась, що на похороні буде мало людей і виступила із закликом у ЗМІ. Також прохання Тетяни Гаргай підтримав прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху. На своїй сторінці у Facebook він звернувся з проханням підтримати маму загиблого солдата.

Поховали бійця 19 січня на військовій частині кладовища в місті Рішон ле-Ціон в центральній частині Ізраїлю. Туди з’їхалися понад тисячі ізраїльтян, щоб підтримати маму В'ячеслава.

Читайте також: Бомба, що цокає. Німецька газета пише про катастрофічну проблему серед українських бійців

Теги: Україна Ізраїль Жертви українці
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